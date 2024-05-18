Украинские пограничники показали, как уничтожают технику россиян под Бахмутом 18.05.2024, 22:54

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Украинские пограничники показали, как уничтожают российских оккупантов и их позиции на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Пограничники бригады «Месть» нанесли несколько ударных ударов по российским террористам на Бахмутском направлении. В частности, военные уничтожили:

состав боекомплекта,

автомобили «Урал», «УАЗ»,

поразили позиции и укрытие оккупантов.