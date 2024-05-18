Украинские пограничники показали, как уничтожают технику россиян под Бахмутом
- 18.05.2024, 22:54
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Украинские пограничники показали, как уничтожают российских оккупантов и их позиции на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Пограничники бригады «Месть» нанесли несколько ударных ударов по российским террористам на Бахмутском направлении. В частности, военные уничтожили:
состав боекомплекта,
автомобили «Урал», «УАЗ»,
поразили позиции и укрытие оккупантов.