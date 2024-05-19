Украинские военные потопили российский морской тральщик «Ковровец» 6 19.05.2024, 11:29

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ВСУ нанесли новый удар по Черноморскому флоту РФ.

В ночь на 19 мая Силы обороны Украины вновь нанесли урон Черноморскому флоту РФ. Они уничтожили морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М «Ковровец».

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

«Сегодня ночью Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М «Ковровец». Военно-Морские Силы ВС Украины вместе с побратимами продолжают приближать нас к Победе», – говорится в сообщении.

Информацию подтвердили в Генштабе ВСУ. «Военно-морскими Силами Вооруженных сил Украины уничтожен морской тральщик Ковровец», - говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Что известно об уничтоженном корабле

«Ковровец» - морской тральщик проекта 266М. Главная его задача - проведение за тралами кораблей и судов, разведывательное и контрольное траления, прокладка коридоров в минных полях, участие в минировании и т.д.

Этот корабль вошел в состав советского флота в 1974 году, а к 1982 году назывался «Курский комсомолец». С 1992 года был переименован в «Наводчик», а уже в 1999-м получил текущее название.

«Ковровец» участвовал в операциях в Атлантике, Персидском заливе, патрулировал у берегов Сирии. В 2016-2017 годах тральщик был включен в состав Средиземноморского флота РФ.