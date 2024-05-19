ВСУ удалось отбросить россиян под Харьковом 1 19.05.2024, 16:11

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Подробности о ситуации на передовой.

Главной целью российских войск на Харьковском направлении остается населенный пункт Волчанск. Однако пока оккупантам не удалось реализовать тактические задачи. Более того, Силам обороны Украины удалось частично вернуть некоторые позиции. Как пишет «Фокус», об этом рассказал 19 мая командир батальона УБПАК «Ахиллес» 92-й ОШБР Юрий Федоренко.

По словам военнослужащего, украинским защитникам в значительной мере удалось потрепать штурмовые подразделения противника, в результате чего он понес потери в легкой бронированной технике и артиллерии.

«В эти минуты идут бои. Силы обороны максимально делают все, чтобы купировать ситуацию и, соответственно, стабилизировать ее за счет достаточно эффективного применения объединенного огневого воздействия — это пушки, противотанковые средства и, конечно же, ударные БПЛА», — сказал он.

Также Федоренко добавил, что украинским бойцам на отдельных участках удается не только находится в активной обороне, но и улучшать положение, выбивая неприятеля из занимаемых позиций.

«В результате выполнения этих операций мы имеем не только возвращенные позиции, но и взятых в плен, которые в перспективе будут обменены на наших ребят, которые пребывают сейчас на территории Российской Федерации», — заключил украинский командир.