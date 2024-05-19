закрыть
19 мая 2024, воскресенье, 17:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вертолет, перевозивший президента Ирана, совершил жесткую посадку

  • 19.05.2024, 16:32
  • 2,670
Вертолет, перевозивший президента Ирана, совершил жесткую посадку

Помимо Раиси, в вертолете находились еще несколько чиновников.

xВертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, совершил жесткую посадку в воскресенье, пишет Alarabiya News- со ссылкой на государственное телевидение.

Инцидент произошел, когда Раиси направлялся в иранскую провинцию Восточный Азербайджан. ГосТВ сообщило, что на место аварии были направлены спасательные команды. По данным государственного информационного агентства IRNA, помимо Раиси, в вертолете находились еще несколько чиновников, в том числе министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахиян. Сложные погодные условия и сильный туман помешали работе спасателей, сообщили на госТВ.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов