Вертолет, перевозивший президента Ирана, совершил жесткую посадку 19.05.2024, 16:32

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Помимо Раиси, в вертолете находились еще несколько чиновников.

xВертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, совершил жесткую посадку в воскресенье, пишет Alarabiya News- со ссылкой на государственное телевидение.

Инцидент произошел, когда Раиси направлялся в иранскую провинцию Восточный Азербайджан. ГосТВ сообщило, что на место аварии были направлены спасательные команды. По данным государственного информационного агентства IRNA, помимо Раиси, в вертолете находились еще несколько чиновников, в том числе министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахиян. Сложные погодные условия и сильный туман помешали работе спасателей, сообщили на госТВ.