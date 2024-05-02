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Прилет ATACMS по полигону в Луганской области мог ликвидировать до 80 оккупантов

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  • 2.05.2024, 9:15
  • 2,672
Прилет ATACMS по полигону в Луганской области мог ликвидировать до 80 оккупантов

Удар был нанесен по месту очень активного траффика военной техники РФ.

ВСУ могли поразить кассетными боеприпасами ATACMS до 80 человек личного состава оккупантов во время воздушной атаки на полигон захватчиков в Луганской области.

Как пишут журналисты «Донбасс. Реалии», под удар попали российские военнослужащие, военные грузовики (вероятнее всего, «Уралы») и как минимум два БТР.

Количество личного состава, которое просматривается на кадрах аэроразведки, - около 80 человек, отмечают журналисты.

Удары нанесены между селами Рогово и Кубань Новопсковского района, всего прилетов на опубликованных видео - три.

Сообщается, что был поражено место «очень активного» траффика военной техники и личного состава ВС РФ. Почти каждый час местными наблюдались десятки единиц техники.

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