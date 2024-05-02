Прилет ATACMS по полигону в Луганской области мог ликвидировать до 80 оккупантов 2 2.05.2024, 9:15

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Удар был нанесен по месту очень активного траффика военной техники РФ.

ВСУ могли поразить кассетными боеприпасами ATACMS до 80 человек личного состава оккупантов во время воздушной атаки на полигон захватчиков в Луганской области.

Как пишут журналисты «Донбасс. Реалии», под удар попали российские военнослужащие, военные грузовики (вероятнее всего, «Уралы») и как минимум два БТР.

Количество личного состава, которое просматривается на кадрах аэроразведки, - около 80 человек, отмечают журналисты.

Удары нанесены между селами Рогово и Кубань Новопсковского района, всего прилетов на опубликованных видео - три.

Сообщается, что был поражено место «очень активного» траффика военной техники и личного состава ВС РФ. Почти каждый час местными наблюдались десятки единиц техники.