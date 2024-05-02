СМИ: Внезапно умер второй информатор о дефектах Boeing 2.05.2024, 10:01

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Он попал в больницу из-за «неожиданной быстро развившейся инфекции».

В США умер второй осведомитель о дефектах в самолетах авиастроительной компании Boeing. Бывший сотрудник поставщика Spirit Aerosystems Джошуа Дин умер после «неожиданной быстро развившейся инфекции», рассказали его родственники газете The Seattle Times.

Дину было 45 лет. Как отмечает газета, он вел здоровый образ жизни, но он попал в больницу из-за проблем с дыханием. После двух недель пребывания в критическом состоянии он умер из-за стафилококковой пневмонии.

В 2022 году он обнаружил, что механики нарушали технологию сверления отверстий в гермошпангоуте самолетов серии MAX. Дин доложил об этом начальству, но оно проигнорировало ситуацию. В ходе той же проверки он не заметил другой дефект, что стало причиной его увольнения. Позже он сообщил о нарушениях в Федеральное управление гражданской авиации США.

Напомним, в марте в США бывшего инженера Boeing Джона Барнетта, который обвинил авиапроизводителя в использовании некачественных деталей, нашли мертвым у себя в грузовике. По данным американских правоохранителей, он застрелился.

Самолеты Boeing в последнее время отметились несколькими происшествиями, из-за которых эксплуатацию ряда моделей воздушных судов приостановили по всему миру.

Один такой инцидент произошел в небе над американским штатом Орегон вечером 5 января. У самолета Boeing 737, следовавшего из Портленда в Калифорнию, спустя 20 минут после начала полета вырвало один из элементов фюзеляжа с иллюминатором. А в феврале самолет Boeing 757, выполнявший рейс из Сан-Франциско в Бостон, прямо во время полета потерял часть обшивки правого крыла. В результате экипаж был вынужден совершить аварийную посадку.

Федеральное управление гражданской авиации начало расследование против Boeing, в ходе которого обнаружило многочисленные нарушения при производстве. В итоге поставки самолетов существенно снизились — в первом квартале компания поставила 83 самолета, что на 36% меньше, чем годом ранее.