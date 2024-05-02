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Украинский экипаж БМП «Bradle» уничтожил российских оккупантов на Авдеевском направлении 

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  • 2.05.2024, 12:21
  • 2,840
Украинский экипаж БМП «Bradle» уничтожил российских оккупантов на Авдеевском направлении 

Видеофакт.

Украинские военные уничтожили российских оккупантов вместе с техникой на Авдеевском направлении. В этом им помогли БМП «Bradle», сообщает телеграм-канал Сухопутных войск ВСУ.

«БМП Bradley разбирает вражескую бронетехнику под Авдеевкой», - говорится в сообщении.

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