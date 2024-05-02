Украинский экипаж БМП «Bradle» уничтожил российских оккупантов на Авдеевском направлении 7 2.05.2024, 12:21

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Видеофакт.

Украинские военные уничтожили российских оккупантов вместе с техникой на Авдеевском направлении. В этом им помогли БМП «Bradle», сообщает телеграм-канал Сухопутных войск ВСУ.

«БМП Bradley разбирает вражескую бронетехнику под Авдеевкой», - говорится в сообщении.

БМП Bradley розбирає ворожу бронетехніку під Авдіївкою.



Загалом противник намагався штурмувати семи одиницями техніки: двома танками та пʼятьма МТ-ЛБ. Як результат — спалена техніка🔥



Працює екіпаж Курта, 2 МБ 47 ОМБр. pic.twitter.com/Uax02ezGZM — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) May 2, 2024