Украинский экипаж БМП «Bradle» уничтожил российских оккупантов на Авдеевском направлении 

Украинский экипаж БМП «Bradle» уничтожил российских оккупантов на Авдеевском направлении7
- 2.05.2024, 12:21
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Видеофакт.
Украинские военные уничтожили российских оккупантов вместе с техникой на Авдеевском направлении. В этом им помогли БМП «Bradle», сообщает телеграм-канал Сухопутных войск ВСУ.
«БМП Bradley разбирает вражескую бронетехнику под Авдеевкой», - говорится в сообщении.
БМП Bradley розбирає ворожу бронетехніку під Авдіївкою.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) May 2, 2024
Загалом противник намагався штурмувати семи одиницями техніки: двома танками та пʼятьма МТ-ЛБ. Як результат — спалена техніка🔥
Працює екіпаж Курта, 2 МБ 47 ОМБр. pic.twitter.com/Uax02ezGZM