Спецназ ВСУ показал, как останавливал колонну РФ во время наступления на Киев 2.05.2024, 14:36

4,072

Группа выдвинулась на перехват и сразу организовала засаду.

Спецназовцы ВСУ рассказали о первых днях полномасштабного вторжения России в Украину. Военнослужащие 3-го отдельного полка спецназначения им. князя Святослава Храброго остановили движение колонны россиян, которая двигалась со стороны Чернобыля через Бородянку — Макаров — Житомирскую трассу в сторону Киева. Силы специальных операций ВСУ сообщили подробности в Telegram.

Бойцы 27 февраля 2022 года получили задание остановить движение колонны, которая двигалась со стороны Чернобыля через Бородянку — Макаров — Житомирскую трассу в сторону Киева. Непосредственные участники тех событий вспоминают, что по факту с колонной должны были «сделать «хоть что-то».

Группа на двух «Хамви» и «Казаке» выдвинулась на перехват и сразу организовала засаду. По дороге к ним присоединились коллеги из 142-го учебного центра ССО.

Бойцы имели в арсенале гранатометы, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Впоследствии защитники начали обсуждать план для действий. Количество техники защитникам было неизвестно.

«По факту там оказалось 370 единиц техники», — рассказал боец под псевдонимом «Духовный».

Военный добавил, что во время первого стрелкового боя оккупанты поняли, что легкой прогулки не будет. В колонне преимущественно были БМП, БМД и танки.