Раскрыты потери РФ после удара ракетами ATACMS по Крыму 2 2.05.2024, 14:46

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По двум целям было выпущено 12 баллистических ракет.

В четверг, 2 мая, близкий к российским силовикам проект «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на данные ВС РФ, раскрыл потери оккупантов после удара ВСУ баллистическими ракетами ATACMS по Крыму 30 апреля.

Отмечается, что в целом, по данным ВС РФ, в ночь на 30 апреля по двум целям в Крыму было выпущено 12 баллистических ракет MGM-140B ATACMS.

Первой целью ударов стала воинская часть № 61261 ПВО Южного военного округа Минобороны РФ. На объекте вспыхнул крупный пожар, который потушили только к утру. С различной степенью травм были госпитализированы шесть российских оккупантов.

Второй целью оказался военный аэродром в Джанкое, который за прошлый месяц был атакован уже дважды. На территории воинской части № 46453, где дислоцируется 39-й гвардейский вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии, четыре командования ВКС и ПВО Южного военного округа МО РФ, пострадали пять военнослужащих.

При этом, как пишет канал, сотрудников экстренных служб и полиции на объект не допустили, поэтому пожар пришлось локализовать самостоятельно.