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Опубликованы спутниковые снимки последствий ударов по аэродрому в Джанкое

  • 2.05.2024, 15:11
Опубликованы спутниковые снимки последствий ударов по аэродрому в Джанкое

Целью удара были зенитные ракетные комплексы россиян.

Издание «Схемы» опубликовало спутниковые снимки последствий ударов по военному аэродрому в Джанкое во временно оккупированном Крыму. По предварительным данным, российские войска потеряли зенитный ракетный комплекс С-300/С-400. Также вследствие ракетного удара, вероятно, были уничтожены пусковые установки и радиолокационная станция.

Аэродром в Джанкое, по словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского – одна из крупнейших баз для российских вертолетов, его также используют как военный транспортный узел, служащий для перемещения как техники и боеприпасов, так и личного состава.

Вооруженные силы Украины официально не комментировали удары по военному аэродрому в Джанкое.

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