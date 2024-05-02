Опубликованы спутниковые снимки последствий ударов по аэродрому в Джанкое 2.05.2024, 15:11

Целью удара были зенитные ракетные комплексы россиян.

Издание «Схемы» опубликовало спутниковые снимки последствий ударов по военному аэродрому в Джанкое во временно оккупированном Крыму. По предварительным данным, российские войска потеряли зенитный ракетный комплекс С-300/С-400. Также вследствие ракетного удара, вероятно, были уничтожены пусковые установки и радиолокационная станция.

Аэродром в Джанкое, по словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского – одна из крупнейших баз для российских вертолетов, его также используют как военный транспортный узел, служащий для перемещения как техники и боеприпасов, так и личного состава.

Вооруженные силы Украины официально не комментировали удары по военному аэродрому в Джанкое.