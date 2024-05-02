«Газпром» отчитался о рекордных убытках 2.05.2024, 19:02

В минусе за год «Газпром» оказался лишь в третий раз в своей истории.

Потеря европейского рынка газа, куда до войны уходило больше половины российского газового экспорта, продолжает разорять «Газпром».

По итогам 2023 года компания, обладающая монопольным правом на экспорт трубопроводного газа из РФ, получила рекордный в своей истории чистый убыток — 629 млрд рублей, следует из отчетности по МСФО, опубликованной в четверг.

В минусе за год «Газпром» оказался лишь в третий раз в своей истории: с убытком он завершал 1998 год, когда Россия объявила дефолт, и 2020-й, когда пандемия обрушила спрос на газ и цены.

Результаты «Газпрома» — «катастрофически слабые», отмечает профессор ВШЭ Евгений Коган: выручка просела на 27% до 8,54 трлн рублей, EBITDA — вдвое, до 1,77 трлн рублей. Более того, по итогам года «Газпром» получил операционный убыток: его операционные расходы оказались больше выручки на 364 млрд рублей.

На операционном уровне «Газпром» убыточен уже пять кварталов подряд, а «одна из причин ужасающих показателей — катастрофические результаты газового сегмента», указывает Коган.

В прошлом году «Газпром» поставил на экспорт лишь 69 млрд кубометров газа — минимальный объем с 1985 года. По сравнению с 2022 годом объемы прокачки за рубеж сократились еще на треть, а если сравнивать с довоенными уровнями — втрое. Поставки в Европу упали до 28 млрд кубометров — уровня второй половины 1970-х годов. А добыча «Газпрома» составила лишь 404 млрд кубометров и оказалась минимальной за 34 года, что существует компания.

«Из отчётности за 2023 год ясно, что китайский рынок пока не помог „Газпрому“ компенсировать потерю значительной доли на европейском рынке газа, которая упала в 2,8 раза за два года», — отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В прошлом году «Газпром» прокачал в КНР 23 млрд кубометров газа по запущенному в 2019 году трубопроводу «Сила Сибири». В этом году экспорт в Китай должен вырасти до 28 млрд кубов, что, впрочем, компенсирует лишь одну пятую от былых поставок в Евросоюз (более 150 млрд кубометров в год). Предложение Владимира Путина построить вторую трубу — «Сила Сибири-2» и нарастить экспорт до 100 млрд кубов ежегодно — пока осталось без ответа. Китай не желает инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить многомиллиардный счет за строительство, а также требует скидок на российский газ, сообщает The South China Morning Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

К 2025 году «Газпром» может получить еще триллион рублей убытка из-за снижения выручки, увеличения налоговой нагрузки и необходимости оплачивать программу газификации, говорил в ноябре глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. По его словам, экспорта у «Газпрома» «не будет», а затраты «остались».

Чтобы залатать баланс компании, власти резко повышают тарифы на газ в России. С июля 2024 года они будут увеличены на 11,2%, а с июля 2025 года — еще на 8,2%. Накопленным итогом за два года газ подорожает для граждан на 20%, а с начала войны — на 34%.