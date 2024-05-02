Представлена клавиатура стоимостью $3400

Представлена клавиатура стоимостью $34001
- 2.05.2024, 20:57
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В чем ее особенность.
Наверное, мало кто готов заплатить за обычную, на первый взгляд, клавиатуру $3400. Именно столько стоит модель Seneca. При этом в устройстве нет драгметаллов и бриллиантов, с помощью которых можно взвинтить до небес цену на любой девайс. В данном случае цена оправдывается уникальными клавишами, передает «Онлайнер».
Точнее, уникальным механизмом, благодаря которому кнопки нажимаются абсолютно бесшумно. По словам разработчика Seneca, ему пришлось искать идеальный баланс между тремя ключевыми характеристиками: тишиной, ходом клавиш без заеданий и поддержкой клавиш разной ширины. Оптимизация одного параметра вела к ухудшению двух других. На идеальную балансировку ушло пять лет разработки.
Обычно даже в самых тихих клавиатурах при использовании амортизирующих стабилизаторов все равно слышны легкие щелчки. Seneca абсолютно бесшумна, но и цена чрезвычайно высока. Тем не менее при желании и толстом кошельке купить клавиатуру можно будет уже летом 2024 года.