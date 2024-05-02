Турция остановила всю торговлю с Израилем 2.05.2024, 21:18

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Импорт и экспорт товаров остановлен со 2 мая.

Турция прекратила торговлю с Израилем из-за войны в Газе, импорт и экспорт товаров остановлен со 2 мая, сообщили Bloomberg два турецких чиновника.

Официальных заявлений о разрыве торговых отношений от Анкары пока не поступало. Однако информацию подтвердил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, обвинивший президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении международных соглашений и пренебрежении интересами турецкого народа. Глава МИД заверил, что Израиль быстро найдет замену Анкаре во внешней торговле, а также расширит собственное производство необходимых товаров.

В начале апреля Турция ограничила экспорт в Израиль из-за войны в Газе. Под эмбарго попали 54 вида товаров, включая изделия из стали и алюминия, некоторые виды удобрений и промышленной техники, а также электрические кабели, краски, лаки и авиатопливо. В Минпромторге указали, что ограничения будут действовать до прекращения огня в секторе Газа и обеспечения доступа жителей анклава к гуманитарной помощи.

В ответ Израиль пригрозил зеркальными мерами и заявил о намерении обратиться к США, чтобы те рассмотрели возможность санкций и прекращения инвестиций в Турцию.

По данным турецкого статистического института, в 2023 году товарооборот между двумя странами составил $6,8 млрд, из которых 76% пришлось на турецкий экспорт. По информации OEC World, в 2022 году Анкара экспортировала в Израиль металлов на сумму $2 млрд, обеспечив четверть всех потребностей страны.

1 мая глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о намерении республики присоединиться к иску ЮАР против Израиля, поданному в Международный суд ООН с обвинениями в «геноциде» палестинцев в Газе. Анкара призвала другие страны сделать то же самое.

Израиль и Турция восстановили дипломатические отношения в августе 2022 года после десятилетия напряженности и изучали возможности расширения сотрудничества, пока 7 октября ХАМАС не напал на еврейское государство. Были убиты 1,2 тыс. человек, еще 5,4 тыс. получили ранения, более 200 израильтян и иностранцев оказались в плену. Нападение спровоцировало войну. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет ее на территории Газы по сей день. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что война закончится только после полного уничтожения ХАМАС.