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Польских пограничников забросали камнями на границе с Беларусью

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  • 2.05.2024, 21:25
Польских пограничников забросали камнями на границе с Беларусью

Пограничников атаковали нелегальные мигранты.

Сотрудники пограничной службы Польши дважды за прошедшие сутки подверглись нападению на границе с Беларусью, сообщает пресс-служба ведомства.

Нападения на сотрудников Подляского отделения погранслужбы произошли 1 мая. «Во время одного из нападений офицеру пограничной службы ударили камнем по лицу, ему потребовалась медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Еще один удар камнем по лицу получил польский военный во время другого инцидента.

При этом в тот день польская погранслужба зафиксировала 113 попыток нелегального проникновения в Польшу со стороны Беларуси.

В июне 2023 года польские пограничники были обстреляны с белорусской стороны. Полковник пограничной службы Польши Аркадиуш Тывонюк сказал, что неизвестно, кто и из чего стрелял в польских офицеров.

Тывонюк уточнил, что обстрелять пограничников могли мигранты, которые разместились рядом с польской границей. Он отметил, что из лагеря беженцев практически ежедневно летят камни в сторону польских служащих.

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