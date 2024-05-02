110-я бригада, два года оборонявшая Авдеевку, возвращается на фронт 1 2.05.2024, 22:27

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Воины подчеркнули, что продолжат ликвидацию российских оккупантов.

В четверг, 2 мая, 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко заявила о своем возвращении на боевые позиции. Она два года защищала Авдеевку.

Об этом пресс-служба бригады сообщила на своей странице в Instagram.

Там также подчеркнули, что продолжат ликвидацию российских оккупантов.

«110-я снова на боевых! Оккупантам в аду уже пишут пропуски. Мы исправим это безобразие. Каждой вражеской «паторочи» — смерть! „Империя“ должна распасться» — говорится в сообщении.

27 февраля в 110 бригаде заявили, что ее бойцы отошли на ротацию впервые за два года полномасштабной войны с Россией.