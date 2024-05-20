закрыть
20 мая 2024, понедельник, 8:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Украина потопила еще один российский корабль

1
  • 20.05.2024, 7:46
  • 5,008
СМИ: Украина потопила еще один российский корабль

По нему ударили ракетами ATACMS. 

В ходе атаки на оккупированный Севастополь мог быть потоплен российский малый ракетный корабль «Циклон». 

Об этом пишет российский Telegram-канал «Досье шпиона» и другие паблики. По его данным, в ночь на 19 мая корабль проекта 22800 «Каракурт» находился в порту. Украинская армия ударила по нему двумя баллистическими ракетами ATACMS. 

Вследствие удара погибло шестеро военнослужащих Черноморского флота Российской Федерации, еще 11 человек пострадали. Сам корабль затонул.

Еще днем Telegram-канал «Крымский ветер» сообщал, что во время ночной атаки сильные повреждения получило здание возле Куриной пристани. По их данным, накануне там стоял малый ракетный корабль «Циклон». Уже на следующий день его там не было.

Согласно данным из открытых источников, МРК «Циклон» спустили на воду еще в 2020 году. Его приняли в состав Черноморского флота уже во время полномасштабной войны против Украины.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов