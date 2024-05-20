СМИ: Украина потопила еще один российский корабль 1 20.05.2024, 7:46

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По нему ударили ракетами ATACMS.

В ходе атаки на оккупированный Севастополь мог быть потоплен российский малый ракетный корабль «Циклон».

Об этом пишет российский Telegram-канал «Досье шпиона» и другие паблики. По его данным, в ночь на 19 мая корабль проекта 22800 «Каракурт» находился в порту. Украинская армия ударила по нему двумя баллистическими ракетами ATACMS.

Вследствие удара погибло шестеро военнослужащих Черноморского флота Российской Федерации, еще 11 человек пострадали. Сам корабль затонул.

Еще днем Telegram-канал «Крымский ветер» сообщал, что во время ночной атаки сильные повреждения получило здание возле Куриной пристани. По их данным, накануне там стоял малый ракетный корабль «Циклон». Уже на следующий день его там не было.

Согласно данным из открытых источников, МРК «Циклон» спустили на воду еще в 2020 году. Его приняли в состав Черноморского флота уже во время полномасштабной войны против Украины.