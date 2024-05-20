Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО 3 20.05.2024, 8:47

3,896

Финны быстро изменили свое мнение о вступлении в альянс.

Сайт Charter97.org продолжает публикацию статей из книги «Беларусь в НАТО», изданной фондом «Европейская Беларусь». Эта статья написана профессором из Финляндии Кари Люхто.

Путь Финляндии в НАТО значительно длиннее реального процесса интеграции нашей страны в альянс, потому предлагаю вам краткий исторический обзор стоящей за этим последовательности событий.

Советскому Союзу не удалось оккупировать Финляндию в течение Второй мировой войны, а после ее окончания, Финляндия, не в пример странам Балтии, не стала частью Советского Союза. Но хотя она и не была оккупирована, Финляндия оставалась в сфере советских интересов, в связи с чем нашей стране, из-за давления со стороны СССР, пришлось отказаться, кроме всего прочего, от Плана Маршалла, предоставляемого США.

Основой отношений между Финляндией и Советским Союзом стал Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, или ЮЮА-Договор, как его называют финны. Он также включал положение о политике в области безопасности: Советскому Союзу предоставлялось возможность военных консультаций, если бы Финляндия попыталась выйти из сферы советских интересов. Во время Венгерского восстания в 1956 году и Пражской Весны в 1968 году, Финляндия была в особенности обеспокоена тем, что беспорядки в странах-сателлитах Советского Союза в Восточной Европе, могут спровоцировать желание Кремля начать военные консультации с Финляндией.

В дополнение к ЮЮА-Договору, СССР искал пути усиления зависимости Финляндии от Советского Союза, поддерживая, к примеру, карьерное развитие в Финляндии просоветских политиков и увеличивая экономическую зависимость Финляндии от Советского Союза. Так как Финляндия не была членом СЭВ (Совета экономической взаимопомощи) социалистических государств, Советский Союз стремился повысить зависимость Финляндии, создав систему клиринговых платежей через пять лет после Второй мировой войны. Клиринговая торговля между Финляндией и Советским Союзом базировалась на обмене товарами, не прибегая к конвертируемым валютам, острую нехватку которых испытывал СССР.

Во время международного нефтяного кризиса в 1983 доля СCCP во внешней торговле Финляндии была самой высокой, составляя её четверть. Советский Союз пытался увеличить зависимость Финляндии, особенно в энергообеспечении. И на самом деле, на него приходилась львиная доля финского импорта энергоносителей.

Со своей стороны, Финляндия действовала так, чтобы советские цели не были достигнуты, и чтобы она не попала под полный контроль Кремля. В 1956-1982 годах президентом страны был Урхо Кекконен. Он являлся бывшим сотрудником «Этсива Кескусполииси», тайной полиции Финляндии, и в качестве Президента страны, взял управление отношений с Советским Союзом под свой собственный контроль, а также определил, что одними из основных задач тайной полиции является мониторинг и ограничение распространения коммунизма в Финляндии.

Со стороны возможно казалось, что Финляндия претерпевала так называемую «финляндизацию» и что Кекконеном руководил Кремль, но на самом деле, имея тесные отношения с Кремлем, он стремился подталкивать Финляндию к Западу с помощью сотрудничества с Европой и другими скандинавскими странами (членство в Северном совете в 1955 году, ассоциированное членство в Европейской ассоциации свободной торговли в 1960 и полное членство в 1985, и соглашение о свободной торговле с Европейским экономическим сообществом в 1973 году) и путем укрепления авторитета Финляндии на международной арене, к примеру, под эгидой Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 1970-х. Аналогично, чтобы предотвратить превращениe Финляндии в еще более зависимую от энергоносителей страну, было ограничено использование газа в домашних хозяйствах, а значительная часть переработанной советской сырой нефти шла на экспорт. И хотя Финляндия пыталась препятствовать росту влияния Советского Союза на поведение страны, СССР заполучил достаточно сильный контроль над политической и экономической элитами Финляндии. Однако Советский Союз не преуспел в оказании влияния на кадровые назначения в финских силах обороны и тайной полиции. Исключением вышеуказанного стал период , когда коммунисты руководили тайной полицией в 1945-1948 годах. Так называемая «Ред Вальпо» (Красная государственная полиция) была распущена в 1949 году и её преемником стала ныне действующая тайная полиция, Финская служба безопасности и разведки (Суопо, а позже Супо)1.

Ситуация резко изменилась в начале 1990-х. Клиринговая торговля между Финляндией и Советским Союзом неожиданно завершилась к концу 1990, а годом позже, СССР был распущен. Не распавшись, Советский Союз вероятно продолжал бы интегрировать в себя Финляндию политически и экономически, а последняя, со своей стороны, делала бы всё возможное, чтобы защитить себя от объятий Кремля, которые бы ослабили нашу независимость. Однако распад СССР изменил ситуацию. Всевидящее око России ослабело, и Финляндия двинулась к Западу, к которому она всегда принадлежала культурно и исторически.

В 1992 году ЮЮА-Договор был расторгнут по обоюдному согласию Финляндии и России. В том же году Финляндия присоединилась к вновь-образованному Совету североатлантического сотрудничества (ССНА). Ещё одним значительным шагом стала закупка на Западе техники для финских сил обороны, к примеру, решение в 1992 году приобрести истребители Ф-18 «Хорнет». Два года спустя Финляндия подписала соглашение с НАТО «Партнерство ради мира». Она присоединилась к Европейскому Союзу в 1995 году, одновременно с Австрией и Швецией.

Впервые в 1999 году в финскую правительственную программу, в раздел по внешней политике и безопасности, было включено сотрудничество с НАТО. Такое сотрудничество приняло следующие формы: «Партнерство ради мира», сотрудничество в области военных учений, и приведение финских сил обороны в соответствие со стандартами НАТО.

В 2007 году, в правительственную программу Финляндии была впервые включено положение о возможном членстве в НАТО. Такая же возможность стала частью и последующих программ правительства. Финляндия присоединилась к силам быстрого реагирования НАТО в 2008 году, а в 2014 подписала с НАТО «соглашение с принимающей страной», целью которых стало содействие практическому сотрудничеству Финляндии и НАТО.

С 2015 года Финляндия участвовала, к примеру, в операции в Афганистане, возглавляемой НАТО. Но еще более важно то, что финские силы обороны начали перестраивать технику и методы ведения боевых операций для соответствия стандартам НАТО. Без преувеличения можно утверждать, что даже до вхождения Финляндии в НАТО, финские силы обороны больше соответствовали стандартам НАТО, чем вооруженные силы некоторых стран, которые к тому времени уже были членами альянса.Может прозвучать иронически, но неоспоримым является тот факт, что Финляндия в итоге пришла в НАТО не благодаря действиям политической элиты страны, а российским президентом Владимиром Путиным и началом вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Результатом этой агрессии стало то, что народ Финляндии стал поддерживать быстрое (в одночасье) вступление страны в НАТО, а её парламент повернулся практически единогласно к поддержке членства в НАТО. До данного вторжения, а именно в январе 2022 года, НАТО поддерживало менее 30 % финнов, несмотря на войну в Грузии в 2008 и начало войны в Украине весной 2014-го. Быстрота перемены отчетливо иллюстрируется тем фактом, что уже в мае 2022-го три четверти финнов были за членство в НАТО. В соответствие с принципами функционирующей демократии, президент страны Саули Нинистё принял общественное мнение во внимание и начал процесс вступления Финляндии в НАТО.

Процесс вступления Финляндии в НАТО

17 мая 2022 года: Президент Финляндской Республики, по предложению правительства, принимает решение поставить в известность Организацию Североатлантического Договора (НАТО) о заинтересованности Финляндии вступить в переговоры о вхождении в альянс.

18 мая 2022: Декларация заинтересованности Финляндии вступить в НАТО передается генеральному секретарю организации в письме, подписанном министром иностранных дел.

29 июня 2022: В рамках саммита в Мадриде, НАТО передает приглашение Финляндии стать её членом.

4 июля 2022: Президент Республики принимает решение представить НАТО протокол о намерениях, касающийся вступления в альянс и готовности выполнения обязательств члена организации.

5 июля 2022: Все страны-члены НАТО подписывают протокол о вступлении Финляндии, и она становится членом НАТО в статусе наблюдателя.

5 декабря 2022: Финское правительство подает в парламент предложение по вступлению Финляндии в НАТО.

1 марта 2023: Парламент одобрил предложение правительства на вступление Финляндии в НАТО.

23 марта 2023: Президент Финляндской Республики одобрил план вхождения и проект закона о вступлении в силу Договора о присоединении к НАТО.

30 марта 2023: Все страны НАТО ратифицировали протокол о вступлении Финляндии.

4 апреля 2023: Финляндия стала полноправным членом НАТО.

В марте 2023 в финском парламенте проходило голосование по членству в НАТО. Толькo семь из 200 его членов не поддержали вступление в организацию. Единственными, проголосовавшими против членства Финляндии в НАТО, стали парламентарии от Левого Альянса, преемника Коммунистической партии Финляндии и еще одного члена парламента.

В начале апреля 2023 произошел геополитически знаковый момент в истории Финляндии. Страна присоединилась к НАТО, и таким образом наконец смогла высвободиться из удавки, наброшенной Сталиным на шею «Девы Финляндии».

Членство Финляндии в НАТО и санкции, связанные с вторжением России в Украину, имели различные последствия для Финляндии и её экономики.

Во-первых, обрушилась доля России во внешней торговле Финляндии. В мае 2023 доля России во внешней торговле Финляндии составляла всего один процент. До начала войны в Украине ситуация была другой: в 2013 доля России во внешней торговле была немного менее 15 процентов.

Во-вторых, правительство России взяла под свой контроль, в том же месяце, что Финляндия присоединилась к НАТО, энергетические активы финской компании Фортум на своей территории. До национализации, на долю последней приходилось по меньшей мере три четверти стоимости всех инвестиций финских компаний в России. На тот период стоимость активов Фортум в России составляла 5-10 миллиардов евро, в зависимости от метода расчета.

В-третьих, Россия закрыла консульства Финляндии в Петрозаводске и Мурманске и свое собственное консульство в Лаппииранте, до этого приняв решение на закрытие финского генерального консульства в Санкт-Петербурге в октябре 2023.

В качестве ответной меры, Финляндия планирует закрыть консульство России в Турку в октябре 2023. Существует вероятность того, что Финляндия закроет российское консульство в Мариехамне, на Аландских островах, и возможно даже выйдет из Конвенции по их демилитаризации. Допускается также, что на финской земле будут размещены на постоянной основе иностранные войска НАТО.

Если Россия применит в Украине ядерное оружие, непосредственно со своей территории или из Беларуси, то Финляндии следует будет приобрести такое же оружие вместе с другими странами Скандинавии и Балтики, или даже в одиночку. Не следует забывать, что сдерживающий ядерный потенциал НАТО во многом базируется на ядерном оружии США. В дополнение к нему, только Франция и Великобритания имеют свой собственный военный ядерный арсенал. При рассмотрении сдерживающих ядерных средств НАТО, надо помнить, что в ноябре 2024 в США состоятся президентские выборы и что у бывшего президента Дональда Трампа противоречивое отношение к НАТО, по крайней мере в публичных высказываниях. Еще один политик-республиканец, Рон ДеСантис, в своих заявлениях тоже подчеркивал, что европейские страны НАТО должны брать ответственность за безопасность в Европе. По его мнению, США следует фокусироваться на сдерживании роста влияния Китая.

Членство Финляндии в НАТО несомненно повышает безопасность нашей страны, так как наша соседка Россия преследует агрессивную политику, а после Путина её внешняя политика может стать еще более напряженной. Совместная с НАТО оборона усиливает безопасность Финляндии, но не гарантирует её. По этой причине, страна должна продолжать делать инвестиции в вооруженные силы. По моему мнению, расходование 2-х процентов ВВП на оборону, как рекомендует НАТО, является недостаточным для Финляндии; вместо этого, она должна инвестировать в оборону как минимум 3 процента своего ВВП.3 Вдобавок к дополнительным финансовым взносам, общая воинская повинность, концепция всеобъемлющей безопасности и дополнительные инвестиции во внутреннюю безопасность являются существенно необходимыми для обороны и безопасности Финляндии.

Я изучаю Россию более 30 лет, и я с радостью констатирую, что вступление Финляндии в ЕС в 1995 и в НАТО в 2023 являются самыми значительными событиями за всю мою карьеру. Страна окончательно и полностью присоединилась к содружеству стран Запада. Однако это не означает, что угрозы со стороны России больше не существует, но мы теперь лучше подготовлены к будущему. Угроза с Востока исчезнет тогда, когда Кремль поймет, как деструктивна его ностальгия по империи, как для своей страны, так и для соседей.

Уроки членства Финляндии в НАТО для других стран, стремящихся в НАТО: членство в НАТО никогда не было внутренней ценностью для Финляндии, а было способом отделения Финляндии от сферы влияния России и завершения ее западной интеграции. Этот процесс продолжался на протяжении всего периода независимости Финляндии, начиная с разоружения российских войск на финской земле в 1918 году, продолжаясь постепенным присоединением к западным организациям, что укрепляло статус Финляндии в международной политике, и заканчивая членством Финляндии в НАТО в апреле 2023 года. Важным элементом процесса вступления Финляндии в НАТО являются закупки западного оружия, которые обеспечили совместимость Сил обороны Финляндии с НАТО еще до того, как фактическое членство было реализовано.

Еще один примечательный момент заключается в том, что Финляндия осторожно продвигала свое членство в НАТО, не вызывая конфликта с Россией. Однако, по моему мнению, Финляндия должна была вступить в НАТО уже в 1999 году вместе со странами Восточной и Центральной Европы или самое позднее в 2004 году, когда в НАТО вступили страны Балтии. К сожалению, тогдашнее руководство Финляндии еще не осознавало, что Россия находится на пути к ностальгии по империи в форме диктатуры.

Предпосылкой безопасности Финляндии и всей Европы является демократическое развитие государств-соседей Европейского Союза. Я надеюсь, что элиты Северной Африки, Ближнего Востока, Беларуси и России понимают важность демократии, потому что диктатуры — это лишь квазиустойчивые государства. Все диктатуры рано или поздно рушатся, вызывая нестабильность и, возможно, даже ставя под угрозу существование этих государств.

Я надеюсь, что я еще увижу во главе России того, кто ценит демократию и уважает фундаментальные права человека, как в России, так и за рубежом. Моя надежда может оказаться тщетной, но она необходима для того, чтобы мы, финны, в будущем не столкнулись и не испытали турбулентности, вызванной Россией.

Примечания

1. По законодательству о спецслужбах 2019 года, Супо стало финской службой безопасности и разведки по гражданским делам. Финские силы обороны имеют свое собственное подразделение военной разведки.

2. Для сравнения, на долю России приходилось 60 % внешней торговли Беларуси, а в поставках энергоносителей она почти полностью полагалась на Россию.

3. В 2022, Россия тратила официально более 4 процентов своего ВВП на военные нужды. В реальности эта цифра выше.

Кари Люхто получил докторскую степень в Университета Глазго, Великобритания, в 1997 году, и степень доктора наук Школы экономики Турку, Финляндия в 2000 году. Люхто был номинирован на должность штатного профессора международного бизнеса в Технологическом университете Лаппеенранты в С 2000 года он был директором Панъевропейского института Университета Турку с 2003 года и директором Фонда Centrum Balticum с 2011 года.

Профессор Люхто принимал участие в нескольких проектах, финансируемых Европейской комиссией и несколькими министерствами Финляндии. Люхто является основателем и главным редактором одной из ведущих мировых дискуссионных платформ, посвященных региону Балтийского моря, а именно обзора Baltic Rim Economies (BRE), который публикуется ежеквартально с 2004 года.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram