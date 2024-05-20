ISW: В Иране начинается борьба за власть 20.05.2024, 8:56

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Следующие несколько дней будут решающими.

Гибель президента Ирана Ибрагима Раиси будет иметь серьезные последствия для преемственности верховного лидера, говорится в отчете Американского института изучения войны (ISW).

Раиси называли одним из главных претендентов на то, чтобы сменить Али Хаменеи на посту верховного лидера. Хаменеи назначил Раиси на должность главы судебной системы в 2019 году и поддержал его на президентских выборах в августе 2021.

ISW пишет, что следующие несколько дней могут изменить ближайшую и долгосрочную динамику режима, включая преемственность верховного лидера. Однако смерть Раиси в конечном итоге не изменит нынешнюю траекторию режима, направленную на более жесткую и консервативную внутреннюю политику и более агрессивную региональную политику.

В отчете сказано, что после смерти Раиси первый вице-президент Мохаммад Мохбер временно должен исполнять обязанности президента. У спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и главы судебной власти Голама Хоссейна Мохсени Эджеи будет 50 дней, чтобы организовать президентские выборы. С 2007 по 2021 год Мохбер занимал пост главы Управления по исполнению приказа имама Хомейни (EIKO) — полугосударственной организации, напрямую контролируемой верховным лидером Али Хаменеи. Министерство финансов США ввело санкции против Мохбера и EIKO в январе 2021 года.

Верховный лидер Али Хаменеи обладает высшим правом принятия решений в Иране, однако у Раиси есть значительная власть в рамках режима. Раиси является заместителем председателя Ассамблеи экспертов — органа власти, который по конституции отвечает за контроль над верховным лидером и выбор его преемника.

Иранцы переизбрали Раиси в качестве представителя провинции Южный Хорасан в Ассамблее экспертов во время недавних выборов в Ассамблею экспертов в марте 2024 года. Раиси также является членом Совета по целесообразности, председателем Высшего совета национальной безопасности, Высшего совета по культурной революции и Высшего совета по киберпространству.