Путина остановят Гарри Каспаров

20.05.2024, 9:55

2,572

Гарри Каспаров

Но какой будет цена?

Путин ведет войну не с Украиной, а со всем свободным миром. Чтобы это понять, даже не обязательно читать исторические книги: Путин сам открыто обо всем говорит. И в этой войне свободный мир отстает от Путина не на один ход, а на две войны. Запад боится третьей мировой, а Путин ведет уже четвертую, поскольку третьей была холодная война, которую СССР проиграл.

Путин полон решимости взять реванш – не потому, что он сильнее в военном плане, а потому что на фоне идеологического и психологического разложения Запада у него есть политическая воля. Совершенно очевидно, что в случае успеха Путин будет делать ровно то, что он делал после 2014 года: если он, упаси боже, выиграет войну в Украине, то он начнет переваривать ее военную промышленность и человеческие ресурсы, чтобы потом использовать их для продолжения агрессии.

Путин – это война. И в этом плане назначение Белоусова очень показательно: это четкий сигнал, что война стала и идеологическим, и экономическим стимулом путинского режима. Ему некуда уходить, некуда отступать. Любому диктатору нужны подтверждения собственной исторической легитимности, а единственная его легитимность – это война.

Из истории мы знаем, что страх перед эскалацией гарантирует эскалацию. Каждая нерешительность Запада вдыхает в Путина новую энергию. Эта война будет принимать самые разные формы, но совершенно очевидно, что он будет двигаться дальше. Также очевидно, что на каком-то этапе его остановят, однако цена поражения Путина для всего мира будет со временем только расти.

Гарри Каспаров, «Фейсбук»