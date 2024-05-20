закрыть
20 мая 2024, понедельник, 10:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Луганске прогремели взрывы в районе базирования армии РФ

  • 20.05.2024, 10:21
В Луганске прогремели взрывы в районе базирования армии РФ

Оккупанты жалуются на «прилеты».

Утром 20 мая во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. В одном из районов города поднялся огромный столб дыма.

Кремлевские пропагандисты заявили, что над городом «есть прилёты или сбития». Об этом пишет obozrevatel.com со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По легенде один пропагандистов, над оккупированном Луганском якобы было уничтожено более 10 крылатых ракет Storm Shadow.

В то же время другие источники оккупантов утверждают, что в захваченном городе зафиксированы прилеты. Также росСМИ пожаловались, что в одном из районов происходит детонация.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов