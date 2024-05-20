В Луганске прогремели взрывы в районе базирования армии РФ 20.05.2024, 10:21

Оккупанты жалуются на «прилеты».

Утром 20 мая во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. В одном из районов города поднялся огромный столб дыма.

Кремлевские пропагандисты заявили, что над городом «есть прилёты или сбития». Об этом пишет obozrevatel.com со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По легенде один пропагандистов, над оккупированном Луганском якобы было уничтожено более 10 крылатых ракет Storm Shadow.

В то же время другие источники оккупантов утверждают, что в захваченном городе зафиксированы прилеты. Также росСМИ пожаловались, что в одном из районов происходит детонация.