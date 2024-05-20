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Найдены тела президента Ирана Раиси и других пассажиров вертолета

  • 20.05.2024, 10:29
  • 10,634
Найдены тела президента Ирана Раиси и других пассажиров вертолета

Всего погибли десять человек.

Спасатели нашли тела погибших в результате падения вертолета в Иране, среди которых — президент Ибрагим Раиси. Поисково-спасательные работы прекращены, сообщает CNN со ссылкой на иранское телевидение в понедельник, 20 мая.

Тела будут перевезены в город Тебриз, сообщил глава иранского Красного Полумесяца Пир-Хосейн Коливанд.

Известно, что вертолет разбился во время возвращения из иранской провинции Восточный Азербайджан в Тебриз. Всего погибли десять человек, среди них — три члена экипажа, телохранители Раиси и иранские чиновники.

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