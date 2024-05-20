БЖД предупредила об изменениях на популярном маршруте 2 20.05.2024, 10:31

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Новый график будет действовать с 22.

C 22 по 31 мая 2024 года частично меняется график движения отдельных поездов на участке Минск – Брест. Причина – плановые ремонты железнодорожного моста и второго главного пути на перегоне Койданово – Фаниполь. Об этом сообщает пресс-служба БЖД.

Так, поезд № 723/724 Минск – Брест отправлением из Минска и Бреста 24 мая отменяется из обращения.

Кроме этого, 22 мая поезд № 737 Минск – Брест будет отправляться из Минска в 13.13 и проследует с остановкой на станции Барановичи-Центральные (вместо станции Барановичи-Полесские).

Пассажиров просят обратить внимание, что в указанный период на участке Минск – Барановичи – Брест отдельные поезда международных, межрегиональных линий и поезда региональных линий экономкласса будут следовать измененным маршрутом и расписанием.

БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок. А также приносит извинения за временные неудобства.