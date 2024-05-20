Россия могла потерять последний носитель крылатых ракет в Крыму 3 20.05.2024, 10:59

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Мог быть поражен весь личный состав судна.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук отмечает, что существует вероятность, чтооккупанты потеряли свой последний носитель крылатых ракет в Крыму. Речь идет о малом ракетном корабле «Циклон».

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, что потерял российский черноморский флот в порту Севастополя - что там было поражено, обратил внимание сайт unian.net.

«Был поражен, пожалуй, весь личный состав. Они очень поражены теперь... Остальную информацию по состоянию на сейчас мы верифицируем. Но конечно, есть такая вероятность, что Черноморский флот в Крыму потерял последний носитель крылатых ракет», - отметил Плетенчук.

Он подчеркнул, что эта информация еще не подтверждена, поэтому необходимо дождаться официальных данных.