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На каких вертолетах летает Лукашенко?

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  • 20.05.2024, 11:35
  • 2,784
На каких вертолетах летает Лукашенко?

В его авиапарке есть и вертолет, на котором разбился Раиси.

Вертолет Ми-171, на борту которого летел президент Ирана Ибрахим Раиси, попал в аварию недалеко от границы с Азербайджаном. Вертолет врезался в крутой склон и разлетелся на отдельные фрагменты. Погиб и целый ряд высших иранских чиновников.

Сайт Charter97.org посмотрел, какими вертолетами пользуется Лукашенко.

В авиапарке Лукашенко числится AgustaWestland AW-139, подаренный российским олигархом Михаилом Гуцериевым. Этот вертолет среднего класса разработан итальянско-британской компанией Leonardo-Finmeccanica (ранее AgustaWestland). AW-139 способен развивать скорость до 310 км/ч и имеет дальность полета до 1061 км. Он может вместить до 15 пассажиров и оборудован современными навигационными системами и средствами безопасности.

Вертолет с 2021 года находится под санкциями США и Великобритании. Лукашенко лишь несколько раз летал этим вертолетом.

Для поездок по стране правитель пользуется российскими вертолетами Ми-8 и их модификациями.

Вертолет Ми-171, на котором разбился Раиси, — модифицированная модель советского Ми-8.

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