The Economist: У президента Ирана Раиси было слишком много врагов 20.05.2024, 11:50

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Ибрагим Раиси



Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мало кто из иранцев будет оплакивать погибшего правителя.

Смерть президента Ирана Ибрагима Раиси «потрясет иранскую политику». Такое событие заставит режим в сжатые сроки найти нового президента, пишет The Economist.

«Противники Ирана, в том числе Америка, Израиль и Саудовская Аравия, рассматривают возможность углубления своих связей в сфере безопасности, чтобы противостоять Ирану. Экономика Ирана приходит в упадок и может еще больше пострадать от ужесточения американских санкций. А смерть господина Раиси может также ввергнуть в хаос надвигающуюся на Иран борьбу, устранив одного из двух главных кандидатов на пост господина Хаменеи», - отметили аналитики.

В издании отмечают, что погодные условия действительно могут быть виновником этой авиакатастрофы, однако в иранской политике «никогда ничего не бывает таким, каким кажется, и многие иранцы начали предполагать более страшные объяснения».

Отмечается, что Раиси имел длинный список внутренних врагов, которые считают, что он был недостойным президентом. Поэтому возникает вопрос, не сговорились ли эти враги, чтобы убить его.

«Неудивительно, что некоторые иранцы также задаются вопросом, не причастен ли Израиль к этой катастрофе. Эти два давних врага столкнулись в прошлом месяце после того, как Израиль убил иранского генерала в Дамаске, а Иран в ответ выпустил более 300 ракет и беспилотников, направленных на Израиль», - подчеркивают в материале.

Журналисты также вспомнили и об израильской шпионской службе Моссад, которая имеет долгую историю убийств своих врагов. Однако нет веских оснований для причастности Израиля в этом случае.

«Он никогда не заходил так далеко, чтобы убить главу государства - однозначный акт войны, который вызвал бы жесткий ответ Ирана. Было бы глупо рисковать такими последствиями ради убийства господина Раиси, крайне непопулярного политика, который на самом деле не имеет решающего голоса во многих важнейших политических решениях Ирана», - считают аналитики.

Также в The Economist уверяют, что мало кто из иранцев будет оплакивать Раиси, ведь его будут помнить как «судью-вешалку», прокурора в Тегеране, который отправил тысячи политических заключенных на виселицу в 1988 году. Кроме того, иранцы будут помнить «его бездарное управление экономикой».

«В течение многих лет сторонники жесткой линии пытались обеспечить плавную преемственность: они назначили господина Раиси президентом, а в парламенте появилась новая порция консерваторов. Теперь им придется искать нового президента в кратчайшие сроки, а некоторые политики будут задаваться вопросом, не организовали ли другие политики катастрофу вертолета, чтобы продвигать свои интересы. Впереди режим ждут нервные дни», - подытожили в издании.