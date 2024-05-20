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На оккупированной территории Украины собираются производить белорусские тракторы

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  • 20.05.2024, 12:04
  • 1,024
На оккупированной территории Украины собираются производить белорусские тракторы

Подробности.

По информации российского агентства ТАСС, на территории временно оккупированной Запорожской области Украины планируют запустить производство белорусских тракторов МТЗ.

Однако, переговоры между оккупационной администрацией и представителями белорусской стороны, вероятно, идут не очень успешно.

— Сейчас мы ведем переговоры с белорусскими коллегами о производстве тракторов «Беларус» в Запорожской области [Украины], а затем и о развертывании производства деталей к ним на наших предприятиях, — заявил представитель оккупационных властей, «исполняющий обязанности министра промышленности и торговли» этого региона Александр Марченко.

Об аналогичных планах россияне заявляли более чем полгода назад.

— Налаживаем совместное производство по крупноузловой сборке тракторного производства [марки] МТЗ-82 с Беларусью. Ведем переговоры на данный момент, — заявляла в начале октября прошлого года другая представительница оккупационных властей Светлана Шевченко. Тогда же обсуждался вопрос открытия в Запорожской области филиала Оршанского мясоконсервного комбината.

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