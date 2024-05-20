На оккупированной территории Украины собираются производить белорусские тракторы 2 20.05.2024, 12:04

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По информации российского агентства ТАСС, на территории временно оккупированной Запорожской области Украины планируют запустить производство белорусских тракторов МТЗ.

Однако, переговоры между оккупационной администрацией и представителями белорусской стороны, вероятно, идут не очень успешно.

— Сейчас мы ведем переговоры с белорусскими коллегами о производстве тракторов «Беларус» в Запорожской области [Украины], а затем и о развертывании производства деталей к ним на наших предприятиях, — заявил представитель оккупационных властей, «исполняющий обязанности министра промышленности и торговли» этого региона Александр Марченко.

Об аналогичных планах россияне заявляли более чем полгода назад.

— Налаживаем совместное производство по крупноузловой сборке тракторного производства [марки] МТЗ-82 с Беларусью. Ведем переговоры на данный момент, — заявляла в начале октября прошлого года другая представительница оккупационных властей Светлана Шевченко. Тогда же обсуждался вопрос открытия в Запорожской области филиала Оршанского мясоконсервного комбината.