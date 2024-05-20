Генштаб ВСУ: Оккупанты пошли в атаку на Харьковщине 20.05.2024, 12:08

Бои ведутся в направлении села Старица.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке сообщил, что российские оккупанты начали штурмы украинских позиций на севере Харьковщины в направлении села Старица.

По состоянию на 10:30 понедельника защитники Украины продолжали отражение атаки.

«Кроме того, наши подразделения приняли меры по усилению оборонных рубежей и позиций в определенных районах», – сообщили в ведомстве.

По уточненным данным, за 19 мая общие потери захватчиков на Харьковском направлении составили 261 человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Среди уничтоженного – танк, артсистема, восемь единиц автомобильной и специальной техники, 13 БПЛА. Повреждены два танка, одна боевая бронированная машина, восемь артиллерийских систем и шесть автомобилей.