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Генштаб ВСУ: Оккупанты пошли в атаку на Харьковщине

  • 20.05.2024, 12:08
Генштаб ВСУ: Оккупанты пошли в атаку на Харьковщине

Бои ведутся в направлении села Старица.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке сообщил, что российские оккупанты начали штурмы украинских позиций на севере Харьковщины в направлении села Старица.

По состоянию на 10:30 понедельника защитники Украины продолжали отражение атаки. 

«Кроме того, наши подразделения приняли меры по усилению оборонных рубежей и позиций в определенных районах», – сообщили в ведомстве.

По уточненным данным, за 19 мая общие потери захватчиков на Харьковском направлении составили 261 человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Среди уничтоженного – танк, артсистема, восемь единиц автомобильной и специальной техники, 13 БПЛА. Повреждены два танка, одна боевая бронированная машина, восемь артиллерийских систем и шесть автомобилей.

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