Лукашенко попал в скандал во время визита в Азербайджан 11 20.05.2024, 12:28

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Поступило обращение в ОДКБ.

Журналисты армянского издания «Новости Армении – NEWS.am» сделали запрос в ОДКБ из-за заявлений Лукашенко в Азербайджан.

16 мая белорусский диктатор на пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым сказал следующее: «Вспомнил наш разговор перед войной, перед Вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно».

Учитывая, что правитель из страны-члена Организации Договора о коллективной безопасности фактически признается в обсуждении предстоящей агрессии в отношении другого участника ОДКБ (Армении) с агрессором (Азербайджаном), корреспондент издания обратилась в секретариат ОДКБ в надежде выяснить позицию генерального секретаря организации. Выяснилось, что позиция ОДКБ сводится к отсутствию позиции.

«Приведенное Вами заявление сделано лидером суверенного государства в рамках двустороннего диалога, и не может быть предметом оценки Генерального секретаря ОДКБ», — заявили в ОДКБ.