Россия могла потерять последний носитель крылатых ракет в Крыму: что известно 2 20.05.2024, 12:47

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Большая потеря для ЧМФ РФ.

В ходе атаки на оккупированный Севастополь мог быть потоплен российский малый ракетный корабль «Циклон».

Об этом пишет российский Telegram-канал «Досье шпиона» и другие паблики. По его данным, в ночь на 19 мая корабль проекта 22800 «Каракурт» находился в порту. Украинская армия ударила по нему двумя баллистическими ракетами ATACMS.

Вследствие удара погибло шестеро военнослужащих Черноморского флота Российской Федерации, еще 11 человек пострадали. Сам корабль затонул.

Информацию о возможной атаке на «Циклон» озвучил и начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, что потерял российский ЧМФ в порту Севастополя.

«Был поражен, пожалуй, весь личный состав. Они очень поражены теперь... Остальную информацию по состоянию на сейчас мы верифицируем. Но конечно, есть такая вероятность, что Черноморский флот в Крыму потерял последний носитель крылатых ракет», - отметил Плетенчук.

Ранее Telegram-канал «Крымский ветер» сообщал, что во время ночной атаки сильные повреждения получило здание возле Куриной пристани. По их данным, накануне там стоял малый ракетный корабль «Циклон». Уже на следующий день его там не было.

Согласно данным из открытых источников, МРК «Циклон» спустили на воду еще в 2020 году. Его приняли в состав Черноморского флота уже во время полномасштабной войны против Украины.