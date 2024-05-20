Назван сок, который эффективно нормализует давление 2 20.05.2024, 13:11

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Исследования показали значительные результаты.

Когда вы находитесь в состоянии стресса, это может негативно повлиять на ваше артериальное давление. Если вы попытаетесь успокоиться с помощью сигареты или нескольких напитков, это можете усугубить ситуацию. Фастфуд и снеки, которыми часто злоупотребляют, способны задерживать воду в организме, что также нехорошо для кровеносных сосудов.

Как пишет Health Digest, хотя некоторые плохие привычки могут временно повысить артериальное давление, стабильно высокое кровяное давление вызывает повреждение тканей артерий. В сочетании с высоким уровнем холестерина высокое кровяное давление может привести к таким заболеваниям, как инфаркт, инсульт или сердечная недостаточность.

Высокое кровяное давление легко не заметить, поскольку оно может держаться и без симптомов. Повышенное артериальное давление имеет систолический показатель от 120 до 129, а диастолическое - менее 80. Если повышенное артериальное давление постоянное, то есть вероятность развития высокого кровяного давления. Чтобы это предотвратить нужно будет изменить свой образ жизни. Но также есть и проверенный продукт - томатный сок.

Питательные вещества в томатном соке

В чашке томатного сока всего 45 калорий, но он содержит почти дневной запас железа. Также он является хорошим источником калия, витамина С и содержит много натрия - 560 миллиграммов. Помидоры и сок из них богаты ликопином, каротином, лютеином, фитоином и флавоноидами, которые могут уменьшить окислительный стресс и повысить оксид азота, снижающий артериальное давление.

Томатный сок без соли содержит только 24 миллиграмма натрия, но содержит 527 миллиграммов калия, чтобы поддерживать баланс жидкости и снижать артериальное давление. В исследовании 2019 года более 400 людям сказали пить столько несоленого томатного сока, сколько им нравится, хотя большинство выпивали 200-миллилитровую бутылку ежедневно. Люди с гипертонией или нелеченной прегипертензией значительно снизили систолическое и диастолическое артериальное давление. Люди, которые не принимали лекарства от высокого холестерина, также наблюдали снижение уровня холестерина ЛПНП.

Согласно исследованию 2017 года, этот напиток может быть полезным для беременных, которые хотят держать свое артериальное давление в норме. У пятнадцати женщин оно упало после употребления томатного сока.