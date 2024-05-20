«Циклон» утонул: Россия потеряла последний носитель крылатых ракет в Крыму 3 20.05.2024, 13:22

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Три ракеты ATACMS попали по причалу в Севастополе, где был пришвартован российский малый ракетный корабль «Циклон».

Источники ASTRA в экстренных службах аннексированного Крыма подтвердили ранее появившуюся в Z-каналах информацию об атаке на корабль «Циклон».

В ночь на 19 мая Севастополь атаковали не менее 12 ракет ATACMS, 9 из них были сбиты. 3 попали в причал, где находится малый ракетный корабль «Циклон».

«Циклон» — последний носитель крылатых ракет, который был у России в Крыму.

Ранее Telegram-канал «Крымский ветер» сообщал, что во время ночной атаки сильные повреждения получило здание возле Куриной пристани. По их данным, накануне там стоял малый ракетный корабль «Циклон». Уже на следующий день его там не было.

Согласно данным из открытых источников, МРК «Циклон» спустили на воду еще в 2020 году. Его приняли в состав Черноморского флота уже во время полномасштабной войны против Украины.