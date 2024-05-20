Цена золота взлетела до рекордных максимумов 2 20.05.2024, 14:17

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Из-за авиакатастрофы в Иране.

Цена на золото достигла исторического максимума в $2450,07 за унцию, продемонстрировав подорожание на 1,4% из-за ожиданий смягчения монетарной политики ФРС (федеральная резервная система) и геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Это произошло после снижения инфляции в апреле и новостей о крушении вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Раиси на борту.

Об этом пишет Bloomberg. Последние торги показали, что трейдеры повышают ставки на возможное снижение стоимости заимствований ФРС уже в сентябре, что поддержало рост цен на золото.

Это происходит на фоне снижения инфляции в апреле, что оказалось значительно больше, чем ожидалось, способствуя падению доллара и росту казначейских облигаций. Цена на золото также выросла из-за роста геополитической напряженности.

19 мая в густом тумане разбился вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, что усилило чувство рисков во всем регионе. Вскоре после этого инцидента нефтяной танкер, направлявшийся в Китай, был подбит ракетой хуситов в Красном море, дополнительно усилив напряженность.

«Ралли золота вызваны новостями из-за неопределенности по поводу того, что произошло в Иране», - сказал Николас Фраппелл, глобальный руководитель институциональных рынков ABC в Сиднее. Эта неопределенность и рост геополитических рисков привели к увеличению инвестиций в золото, традиционно считающегося «безопасным убежищем» во время кризисов.

Снижение инфляции и падение доллара создало благоприятные условия для роста стоимости металла. Золото, цена которого выражена в долларах, стало более привлекательным для инвесторов на фоне ослабления американской валюты. Кроме того, надежды на снижение стоимости заимствований ФРС увеличили привлекательность золота как инвестиции, поскольку этот металл не выплачивает проценты.