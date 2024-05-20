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Почему президент Ирана летел на старом американском вертолете, хотя у него были новые российские

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  • 20.05.2024, 14:06
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Почему президент Ирана летел на старом американском вертолете, хотя у него были новые российские

Bell 214 достался режиму аятолл еще от шахов.

Становятся известными все новые подробности крушения вертолета, на котором летел президент Ирана Ибрагим Раиси. Так, информационные агентства опровергли распространившуюся накануне информацию: что Раиси летел на вертолете Ми-17 (или Ми-171) российского производства.

Об этом рассказали российские и некоторые иранские СМИ. Вертолеты Ми-17 в Иране действительно есть. Но иранский президент был снят на видео вылетающим с праздничного мероприятия на вертолете Bell 214 американского производства. Это усиленная версия вертолета Bell 212, который долгое время состоял на службе и в израильских ВВС, пишет сайт «Детали».

Проблема в том, что вертолет Bell 214 довольно старый. В первый раз он взлетел в 1970 году, а в серию пошел в 1972. Вместе с самолетами С-130 Hercules, Phantom и F-14 этот вертолет достался режиму аятолл еще от шахского Ирана. У шаха были на этот вертолет большие планы, и он заказал в США более 300 вертолетов Bell 212 и 214 с намерением в дальнейшем наладить их производство в Иране. Исламская революция поломала эти планы. Ни до, ни после нее вертолеты Bell 214 в Иране не производились. Но большую часть заказанных американских вертолетов Ирану получить удалось.

Следующий вопрос — как удавалось Ирану сохранить в рабочем состоянии вертолет, который летает уже полвека (в Иране — 40-45 лет). Здесь помогло ремонтное производство, налаженное также еще шахом, а там, где оно не могло помочь, помогали Россия и Китай. Через них Иран импортировал некоторые запчасти, которые сам воспроизвести не мог. Были даже зафиксированы попытки контрабанды таких вертолетов целиком. Поскольку вертолет гражданский, особого резонанса такие попытки не вызвали.

Последний вопрос: почему же президент Ирана предпочел лететь на американском вертолете столь почтенного возраста, хотя в его распоряжении — значительно более новые (1992 год) вертолеты Ми-171 российского производства? США, конечно, враг Ирана, но Bell 214 и другие американские вертолеты — комфортнее российских, а уровень шума в них значительно ниже. Других объяснений пока нет. Возможно, в последнюю минуту те, кто отвечал за полет, и пожалели о том, что вместо Ми-17 выбрали американский вертолет того типа, который в стране летает уже 45 лет без контроля со стороны производителя.

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