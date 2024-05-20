Почему президент Ирана летел на старом американском вертолете, хотя у него были новые российские 7 20.05.2024, 14:06

9,372

Bell 214 достался режиму аятолл еще от шахов.

Становятся известными все новые подробности крушения вертолета, на котором летел президент Ирана Ибрагим Раиси. Так, информационные агентства опровергли распространившуюся накануне информацию: что Раиси летел на вертолете Ми-17 (или Ми-171) российского производства.

Об этом рассказали российские и некоторые иранские СМИ. Вертолеты Ми-17 в Иране действительно есть. Но иранский президент был снят на видео вылетающим с праздничного мероприятия на вертолете Bell 214 американского производства. Это усиленная версия вертолета Bell 212, который долгое время состоял на службе и в израильских ВВС, пишет сайт «Детали».

Проблема в том, что вертолет Bell 214 довольно старый. В первый раз он взлетел в 1970 году, а в серию пошел в 1972. Вместе с самолетами С-130 Hercules, Phantom и F-14 этот вертолет достался режиму аятолл еще от шахского Ирана. У шаха были на этот вертолет большие планы, и он заказал в США более 300 вертолетов Bell 212 и 214 с намерением в дальнейшем наладить их производство в Иране. Исламская революция поломала эти планы. Ни до, ни после нее вертолеты Bell 214 в Иране не производились. Но большую часть заказанных американских вертолетов Ирану получить удалось.

Следующий вопрос — как удавалось Ирану сохранить в рабочем состоянии вертолет, который летает уже полвека (в Иране — 40-45 лет). Здесь помогло ремонтное производство, налаженное также еще шахом, а там, где оно не могло помочь, помогали Россия и Китай. Через них Иран импортировал некоторые запчасти, которые сам воспроизвести не мог. Были даже зафиксированы попытки контрабанды таких вертолетов целиком. Поскольку вертолет гражданский, особого резонанса такие попытки не вызвали.

Последний вопрос: почему же президент Ирана предпочел лететь на американском вертолете столь почтенного возраста, хотя в его распоряжении — значительно более новые (1992 год) вертолеты Ми-171 российского производства? США, конечно, враг Ирана, но Bell 214 и другие американские вертолеты — комфортнее российских, а уровень шума в них значительно ниже. Других объяснений пока нет. Возможно, в последнюю минуту те, кто отвечал за полет, и пожалели о том, что вместо Ми-17 выбрали американский вертолет того типа, который в стране летает уже 45 лет без контроля со стороны производителя.