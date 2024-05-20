ВСУ ударили по зданию Черноморского флота РФ 2 20.05.2024, 14:40

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Появились спутниковые снимки.

Новые спутниковые снимки подтверждают, что на территории оккупированного Крыма произошло повреждение здания возле Куриной пристани в Севастополе. Это здание использует Черноморский флот РФ, сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Ранее сообщалось, что после ночного ракетного удара 19 мая было значительно повреждено это здание. Также недалеко от места прилета стоял российский малый ракетный корабль «Циклон», однако после взрывов его в этом месте не было зафиксировано.

Уже 20 мая стало известно, что есть вероятность того, что Черноморский флот РФ потерял свой последний носитель крылатых ракет в Крыму, а именно МРК «Циклон». Об этом заявил руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

«Был поражен весь личный состав. Остальную информацию по состоянию на сейчас мы верифицируем. Но есть вероятность, что Черноморский флот потерял в Крыму последний носитель крылатых ракет. Однако эта информация еще не подтверждена. Давайте дождемся официального подтверждения», - подчеркнул он.