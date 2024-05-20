Ученые создали инструмент для распознавания сарказма 20.05.2024, 15:20

На основе искусственного интеллекта.

Ученые из Университета Гронингена в Нидерландах смогли создать необычный детектор на основе искусственного интеллекта (ИИ), который умеет распознавать сарказм в речи. Об этом сообщает издание The Guardian.

Новую модель ИИ назвали Mustard (горчица в переводе с английского) — Multimodal Sarcasm Detection Dataset или «Мультимодальный набор данных для обнаружения сарказма». Она работает путем анализа высоты тона и темпа речи, а затем транскрибирует слова в текст для дальнейшего анализа на предмет языковых признаков сарказма и иронии.

Отмечается, что алгоритм был обучен с помощью большого количества текстов, аудио и видео. Для этого исследователи использовали популярные во всем мире комедийные сериалы, такие как «Друзья» и «Теория большого взрыва». В начале обучения модели Mustard ученые выделяли и специально помечали сцены, в которых присутствовал сарказм. По мере прогрессирования ИИ научился разбивать текст на сегменты и характеризовать каждый из них соответствующим социальному настроению эмодзи.

По мнению ученых, в дальнейшем их разработке можно будет найти применение в сфере здравоохранения и межличностной коммуникации.