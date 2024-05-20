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Удар по академии МВД в Луганске: появились новые подробности

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  • 20.05.2024, 16:28
  • 6,208
Удар по академии МВД в Луганске: появились новые подробности

На территории заведения базировались российские военные.

Во временно оккупированном Луганске в понедельник, 20 мая, прогремели взрывы. Удар был нанесен по академии МВД оккупационных войск.

Видео последствий удара опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале.

Оккупационный «глава» террористической группировки «ЛНР» Леонид Пасечник утверждает, что в результате удара Сил обороны якобы французскими ракетами SCALP по поселку Юбилейный пострадали пять человек.

Местные жители подтверждают, что удар нанесли по территории академии МВД, на территории которой базировались российские военные.

В то же время представители власти и военные Украины не комментировали информацию.

В «минздраве «ЛНР» сообщили, что число пострадавших после атаки в поселке Юбилейное на окраине Луганска возросло до 9 человек.

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