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ВСУ стабилизировали линию фронта на севере Харьковской области

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  • 20.05.2024, 17:34
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ВСУ стабилизировали линию фронта на севере Харьковской области

Украинские военные продолжают бои за Волчанск.

Украинские войска стабилизировали линию фронта на севере Харьковской области. Российские оккупанты пытаются продвигаться на Липецком и Слобожанском направлениях, однако их попытки были остановлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

«Линия фронта на севере стабилизирована. Не допущено продвижение врага по Липецкому направлению, так же и по Слобожанскому направлению», - рассказал Синегубов.

По его словам, украинские военные продолжают боевые действия за город Волчанск, где фактически проходит линия фронта по реке Волча.

«Оккупанты пытаются там продвигаться, однако успеха не имеют, а наоборот. Наши воины отбивают дом за домом, улицу по улице в этом населенном пункте», - добавил глава ОВА.

Он подчеркнул, что попытка россиян быстро захватить север потерпела неудачу из-за эффективных действий ВСУ.

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