Денис Прокопенко: Цель каждого нашего боя – вернуть домой пленных азовцев Денис Прокопенко

20.05.2024, 19:45

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Денис Прокопенко

Их имена не забыты.

Два года назад мы получили приказ высшего военно-политического руководства страны – прекратить оборону Мариуполя и выйти с территории «Азовстали» в плен. До этого в результате раунда тяжелых переговоров с российской стороной была достигнута договоренность об эвакуации гражданских с завода «Азовсталь». Сотни людей, жителей Мариуполя, нашедших убежище на территории завода, были спасены. Все гражданские, скрывавшиеся от вражеских бомбардировок на «Азовстали», остались в живых. Последнее гражданское лицо покинуло территорию завода 7 мая 2022 года.

После этого Мариупольский гарнизон продолжал держать оборону до соответствующего приказа высшего командования. Оборона Мариуполя спасла Украину. Ценой этого спасения стали жизни наших бойцов, погибших в городских боях и в результате теракта в Оленовке, и свобода сотен наших побратимов, уже два года находящихся в российском плену.

Прошло два года. Два года сопротивления более 900 военнослужащих 12-й бригады специального назначения «Азов», которые своими отчаянными действиями спасли Украину, а сейчас находятся в плену. Их имена не забыты. Сегодня каждый наш бой, каждый выстрел и каждый шаг имеет одну цель – вернуть пленных азовцев домой. И пока этого не произойдет, мы не остановимся и не прекратим борьбу. Мы вернем всех. И освободим каждого.

Денис Прокопенко, Facebook