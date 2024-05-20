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В Беларуси сократят смены в детских лагерях

11
  • 20.05.2024, 20:57
  • 3,894
В Беларуси сократят смены в детских лагерях

Подробности.

Смены в детских лагерях будут длиться 15 дней. Ранее они занимали от 18 до 21 дня, сообщает агентство «Минск-Новости».

В этом году в загородных лагерях будет преимущественно по пять смен, в школьных — по четыре.

Как отметил председатель Комитета по образованию Мингорисполкома Андрей Стригельский, в наступающем сезоне в лагерях отдохнет наибольшее количество детей из Минска за последние пять лет.

Планируется, что в загородных лагерях оздоровятся почти 43 тысяч детей, в школьных лагерях с дневным пребыванием — свыше 35 тысяч.

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