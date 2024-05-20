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Курс биткоина обновил месячный максимум

  • 20.05.2024, 21:11
Курс биткоина обновил месячный максимум

Цена криптовалюты превысила $68 тысяч.

Курс биткоина (BTC) 20 мая вырос на 2%, поднявшись на бирже Binance до отметки $68,55 тыс. в паре к стейблкоину USDT. За прошедшую неделю первая криптовалюта подорожала на 8%. Рыночная капитализация биткоина выросла до $1,3 трлн. Объем торгов за сутки вырос на 59%, до $26 млрд.

Преодоление «рубежа» в $68 300 может спровоцировать сильное ралли биткоина. Об этом написал в посте аналитик 10x Research Маркус Тилен, который в ноябре 2022 года верно предсказал падение биткоина, а затем, перед апрельским халвингом, спрогнозировал его рост до новых рекордных максимумов.

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