Минск затопило 1 20.05.2024, 21:57

1,860

Досталось даже метро.

Вечером в понедельник, 20 мая, Минск накрыл сильный ливень с грозой.

Затопило центр города, в частности подтопления есть в районе улиц Карла Маркса, Интернациональной, Ульяновской, а также площади Победы.

В пресс-службе Минского метрополитена сообщили, что из-за ливня произошло «протекание воды со сводов станции метро «Площадь Ленина».

Работниками метрополитена принимаются меры по устранению нештатной ситуации.

https://img.zerkalo.io/novosti/08/7/360p_664b92fa_v_minske_zatopilo_trc_galileo_20052024.mp4

https://img.zerkalo.io/novosti/0c/1/360p_664b94a2_file_2024-05-20_20_57_44_karla_marksa.mp4

В «Минсктрансе» рассказали, что из-за погодных условий на некоторых улицах столицы остановлено движение автобусных и троллейбусных маршрутов.

Оранжевый уровень опасности из-за гроз продлен в Беларуси и на вторник, 21 мая.