Минск затопило

Минск затопило1
- 20.05.2024, 21:57
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Досталось даже метро.
Вечером в понедельник, 20 мая, Минск накрыл сильный ливень с грозой.
Затопило центр города, в частности подтопления есть в районе улиц Карла Маркса, Интернациональной, Ульяновской, а также площади Победы.
В пресс-службе Минского метрополитена сообщили, что из-за ливня произошло «протекание воды со сводов станции метро «Площадь Ленина».
Работниками метрополитена принимаются меры по устранению нештатной ситуации.
В «Минсктрансе» рассказали, что из-за погодных условий на некоторых улицах столицы остановлено движение автобусных и троллейбусных маршрутов.
Оранжевый уровень опасности из-за гроз продлен в Беларуси и на вторник, 21 мая.