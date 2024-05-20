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Минск затопило

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  • 20.05.2024, 21:57
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Минск затопило

Досталось даже метро.

Вечером в понедельник, 20 мая, Минск накрыл сильный ливень с грозой.

Затопило центр города, в частности подтопления есть в районе улиц Карла Маркса, Интернациональной, Ульяновской, а также площади Победы.

В пресс-службе Минского метрополитена сообщили, что из-за ливня произошло «протекание воды со сводов станции метро «Площадь Ленина».

Работниками метрополитена принимаются меры по устранению нештатной ситуации.

В «Минсктрансе» рассказали, что из-за погодных условий на некоторых улицах столицы остановлено движение автобусных и троллейбусных маршрутов.

Оранжевый уровень опасности из-за гроз продлен в Беларуси и на вторник, 21 мая.

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