Лукашенко после гибели Раиси собрал у себя руководство КГБ 17 20.05.2024, 22:21

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Суеверный диктатор испугался?

Александр Лукашенко требует от КГБ решительно пресекать деятельность иностранных спецслужб на территории страны. Об этом он заявил 20 мая, принимая кадровые решения в структуре органов госбезопасности.

«Нашему государству вашими руками и умом надо вовремя вскрывать разного рода замашки и негативные тенденции в отношении нашего государства. Надо пресекать, притом очень решительно, деятельность иностранных спецслужб на территории Беларуси», - заявил узурпатор.

Лукашенко набросился с критикой на западные государства, граничащие с Беларусью. По его словам, «на ту политику добрососедства, которую мы предложили нашим соседям — полякам, литовцам и латышам, учитывая безвизовое пространство, — они отвечают обратным образом».

«Мы видим и попытку, кроме информационной войны, навязать нам войну диверсионных групп. Мы также это отмечаем в последнее время и ведем борьбу против этого. Мы видим, что они готовят разного рода вооруженные отряды и чуть ли не полки, как они их называют, чтобы осуществить вторжение на территорию Беларуси», - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он также напомнил и о санкциях.

«Это экономическая фактически диверсия и война против Беларуси. Нарушая все международные договоры и все международные соглашения. Допустим, они имеют перед нами обязательства как страной, не имеющей выхода к морю. Они не имеют права нас блокировать. Это международное соглашение. Тем не менее знаете, что происходит».