Посол Ирана в Беларуси назвал причину крушения вертолета с президентом Раиси 21.05.2024, 4:59

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Он развенчал конспирологические версии белорусской пропаганды.

Посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи назвал предварительную причину крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, передает РИА Новости.

Он отметил:

– К сожалению, вертолет нашего президента совершил жесткую посадку из-за плохих климатических условий.

По словам посла Ирана, был густой туман, снег. Он добавил, говоря про видимость, что она была минимальная. Кроме того, Санеи сказал, что местность была горная и труднодоступная. Он акцентировал внимание на том, что специальная комиссия установит точные причины случившегося, а также изучит погодные и технические условия.

Отметим, что пропагандистские ресурсы в Беларуси выдают конспирологические теории заговора за реальные факты. Провластные белорусские ресурсы моментально наполнились мнениями «экспертов», которые наперебой спешили обвинить в убийстве иранского президента «коллективный Запад».