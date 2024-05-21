Владельцы электромобилей снова могут столкнуться с проблемами при постановке на учет 1 21.05.2024, 10:02

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Речь идет о получении зеленых номеров.

В начале апреля СМИ писали о проблемах с постановкой на учет Voyah, оборудованного как ДВС, так и электромотором. Автолюбители жаловались: не могут получить зеленые номера. И якобы с этим столкнулись только минчане.

Как стало известно Onlíner, недопонимания между МРЭО и новоиспеченными владельцами Voyah больше нет: видимо, импортеру удалось решить вопрос.

Для подтверждения информации журналисты связались с Михаилом — минчанин в апреле купил Free 2024-го модельного ряда. Как рассказал мужчина, о проблемах с постановкой на учет он слышал (читал в интернете), но это не заставило его сомневаться в выборе машины. 12 апреля он получил техпаспорт и зеленые номера в ждановичском МРЭО. В ГАИ по поводу электромобиля вопросов не задавали. Больше сообщений от наших читателей насчет проблемы с номерами мы не получали.

А что делать тем, кто успел получить обычные номера?

Еще одной читательнице повезло меньше: вместе с мужем они ставили на учет Voyah Free в феврале — и им выдали черные номера, которые получают владельцы машин с ДВС. Представители импортера, напомним, рекомендовали не соглашаться на такие регзнаки.

— Муж приехал в ГАИ на пр. Дзержинского в пятницу, 9 февраля, автомобиль числится на юрлице. Ему выдали обычные номера с цифрами черного цвета, он сначала даже внимания не обратил. В субботу мы поехали в салон, там нам ответили, мол, знают о такой проблеме и при надобности обратятся к руководству столичной Госавтоинспекции. Но помощь импортера не понадобилась. В понедельник мы вновь отправились в отделение ГАИ, подошли к окну, где принимают документы для постановки авто на учет. Рассказали там о проблеме, и нам сразу же обменяли номера на зеленые, — поделилась женщина.

После выхода публикации с журналистами связался читатель Максим, он купил машину в конце апреля.

— Две недели мы воевали с импортером, в итоге представители бренда съездили в МРЭО и договорились, что машины с выписками до первого мая на учет поставят. А все, что позже, — нет.

Проблема в том, что по выписке машина является «бензинкой», а по факту — электромобилем, который ввозился со всеми вытекающими льготами и последствиями, — рассказал владелец Voyah и прислал скриншот выписки, указав на пункт 12. — Я получил зеленые номера, но если захочу продать ее в РФ — это будет гиблый номер, потому что в России по ЭПТС не смогут четко присвоить категорию авто.

Представители импортера Voyah опровергают информацию читателя о том, что с первого мая владельцы модели Free могут вновь столкнуться с отказом ГАИ выдавать зеленые номера. В подтверждение своих слов предоставили фотографию техпаспорта, в графе «Дата выдачи» которого указано: «11.05.2024».

Что касается перепродажи автомобиля в РФ, журналисты получили следующий комментарий от представителей бренда: «Для официальных поставок автомобилей Voyah Free импортером были проведены все необходимые процедуры и уплачены все необходимые сборы и пошлины согласно Решению №39. В Беларуси на законодательном уровне закреплены меры стимулирования для покупки электрических автомобилей, действующие для всех представленных официально на рынке марок.

Эти меры включают в том числе 0% пошлины и 0% НДС при импорте таких автомобилей. Согласно Решению, белорусские покупатели не ограничены в своих правах по отчуждению и реализации таких автомобилей, если потенциальные покупатели являются резидентами либо гражданами Республики Беларусь.

В случае покупки электромобилей любых марок, ввозимых по Решению №39, гражданами Российской Федерации — согласно законодательству Таможенного союза — в таможенный бюджет должны быть доплачены таможенные пошлины, действующие для граждан Российской Федерации».