ВСУ ликвидировали сразу трех российских капитанов 1 21.05.2024, 11:05

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Названы имена.

Потери РФ среди офицеров в ходе полномасштабного вторжения в Украину возросли, в частности, ликвидированы три капитана противника.

Уничтожены капитаны Михаил Алпеев («Мусор»), Василий Грушко и Наран Бурулдаев, поделился в своем канале в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан («Штирлиц»).

По его сведения, также «минусованы» трое старлеев РФ. «…успешно демобилизированы: …старший лейтенант Анатольев Станислав; …старший лейтенант Наумов Виталий; …старший лейтенант Базаржапов Бато», - поделился информацией Анатолий Штефан.