Из Польши на родину депортировали 23-летнего белоруса 3 21.05.2024, 20:26

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Он перевозил нелегальных мигрантов.

Гражданина Беларуси задержали при перевозке мигрантов на немецко-польской границе. Его депортировали, сообщает Пограничная служба Польши.

19 мая совместный польско-немецкий патруль пограничников остановил у границы с Германией зарегистрированный в Польше Opel, за рулем которого находился 23-летний белорус.

Сотрудники пограничной службы заметили, как из авто выбежали несколько мужчин. Оперативники задержали на польской стороне гражданина Афганистана, а на территории Германии — еще пятерых. Документов, подтверждающих законность пребывания в Польше, у них не было.

Белоруса задержали за пособничество нелегальной миграции. Он признал себя виновным и воспользовался правом добровольно отбыть наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с отсрочкой исполнения на два года. Также в отношении мужчины возбудили уголовное дело и в итоге депортировали: доставили на границу и передали белорусским пограничникам.