The Telegraph: Российская система ПВО оказалась бессильной против ракетно-беспилотных атак ВСУ 22.05.2024, 8:59

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Финальный удар по Крымскому мосту стал вполне реалистичным сценарием.

Офицер Королевского флота Британии Том Шарп заявил, что интенсивность ударов ВСУ по военным объектам и кораблям РФ просто поражает.

Об этом он написал в своей колонке на ресурсе The Telegraph после того, как на прошлой неделе ВСУ нанесли массированный удар по порту в Новороссийске.

В атаке принимали участие как морские дроны, так и беспилотники. Уже в воскресенье, 19 мая, Киев нанес удары ATACMS по одной из бухт Севастополя, уничтожив тральщик «Ковровец». А уже в начале текущей недели под воду отправился и корвет «Каракурт».

Шарп удивлен, как ВСУ умело использовали ракеты ATACMS против морской цели. Обычно их так не используют, а они предназначаются для боев на суше. Однако сама ракета разбрасывает боеприпасы, которые могут нанести поражение большой площади.

Не исключено, что для уничтожения кораблей ВСУ использовали боеприпас весом 213 кг. Однако если на вооружении у Киева есть такой боеприпас, то непонятно, почему еще не нанесен удар по Крымскому мосту.

Также удары ATACMS по аэродрому Бельбек уничтожили не только несколько вражеских самолетов, но и установки «С-400». Российская система ПВО оказалась на деле на такой надежной, как о ней отзывался Путин.

Чтобы научиться противостоять атакам такого рода ракет, необходимо иметь три уровня защиты: предупреждения, обнаружения и уничтожения.

Сейчас много сил тратится именно на обнаружение ракет, так как они становятся все быстрее. С функцией уничтожения сейчас хорошо справляются только системы Patriot, THAAD, Arrow и Iron Dome.

Система ПВО срабатывает на все 100%, если все эти три уровня защиты работают в паре. В противном случае такая система становится недейственной и бесполезной.

За два года войны Украина показала свою эффектность в атаках на военные объекты и критическую инфраструктуру на территории РФ с помощью беспилотников и ракет.