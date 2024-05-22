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Лукашенко решил не лететь на похороны президента Ирана

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  • 22.05.2024, 13:21
  • 7,298
Лукашенко решил не лететь на похороны президента Ирана

Отправил главу МИД.

Режим Лукашенко на похоронах президента Ирана Ибрахима Раиси представит министр иностранных дел Сергей Алейник. Сам Лукашенко, несмотря на дружные отношения с покойным, в Иран не полетел.

Алейник уже прибыл в Тегеран, где встретился с иранскими официальными лицами.

Напомним, что вертолет с президентом Раиси, главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном и сопровождавшими их лицами разбился в воскресенье, когда они возвращались из провинции Восточный Азербайджан. 

Предполагается, что вертолет в условиях плохой видимости врезался в гору. Его нашли только под утро следующего дня.

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