Лукашенко решил не лететь на похороны президента Ирана 19 22.05.2024, 13:21

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Отправил главу МИД.

Режим Лукашенко на похоронах президента Ирана Ибрахима Раиси представит министр иностранных дел Сергей Алейник. Сам Лукашенко, несмотря на дружные отношения с покойным, в Иран не полетел.

Алейник уже прибыл в Тегеран, где встретился с иранскими официальными лицами.

Напомним, что вертолет с президентом Раиси, главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном и сопровождавшими их лицами разбился в воскресенье, когда они возвращались из провинции Восточный Азербайджан.

Предполагается, что вертолет в условиях плохой видимости врезался в гору. Его нашли только под утро следующего дня.