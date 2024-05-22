Bloomberg: Москва внезапно отозвала план пересмотра границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море 7 22.05.2024, 15:05

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Текст был удален с правительственного сайта без объяснения причин.

Балтийские соседи России яростно отреагировали на публикацию документа, после чего Москва в экстренном порядке отказалась от публично заявленных планов.

Россия внезапно отказалась от своих планов и отозвала уведомление о планах пересмотра границы в Балтийском море.

Предложение Минобороны РФ об изменении границы и территориальных вод страны в Балтийском море, вызвавшее резкую реакцию Литвы и Финляндии, было удалено с правительственного сайта без объяснения причин.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

В документе, который был опубликован для общественного обсуждения, говорилось, что министерство хочет скорректировать координаты точек, по которым рассчитываются территориальные воды России, и в качестве обоснования приводилась ссылка на документ 1985 года, принятый Советским Союзом.

Сегодня на сайте регулятора появилось сообщение, что проект удален. До его удаления три основных российских новостных канала опубликовали заявление неназванного «военно-дипломатического источника», в котором отрицалось, что Москва имеет какие-либо планы по пересмотру государственной границы на Балтике или пересмотру своих территориальных вод.

Они не объяснили, почему документ был опубликован. Балтийские соседи России яростно отреагировали на публикацию документа.

Пресс-секретарь Кремля Песков позже опроверг наличие каких-либо политических намерений, хотя и не стал отрекаться от документа и заявил, что Россия обязана предпринимать «соответствующие шаги» для обеспечения своей безопасности.