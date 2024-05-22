В РФ сельчане с депутатом избили героя «СВО» 6 22.05.2024, 16:10

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Ему сломали кости лица и нос.

В России жители одного из сел в Калужской области ворвались в дом к оккупанту, участвовавшему в войне против Украине, избили его до потери сознания, пишут местные СМИ.

Издание сообщает, что конфликт начался на дороге в Тарусском районе, когда военный, находясь в нетрезвом состоянии, подрезал автомобиль односельчанина. Между водителями произошла перепалка, участнику «СВО» пригрозили связями с влиятельным депутатом.

По данным издания, вечером к дому оккупанта подъехало несколько машин, в том числе депутат. Толпа вывела военного на улицу и била до тех пор, пока тот не потерял сознание, говорится в сообщении.

Утверждается, что после инцидента у оккупанта врачи выявили переломы костей лица и пазух носа, он обратился в полицию.